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Suşehri'nde polis olmak isteyen gençler, ücretsiz parkurda sınava hazırlanıyor

AA

Suşehri'nde polis olmak isteyen gençler, ücretsiz parkurda sınava hazırlanıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis olmak için başvuru yapan gençler, ilçede kurulan ücretsiz spor eğitim parkurunda sınava hazırlanıyor.

Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörleri tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne girmek için başvuru yapan gençlere parkur eğitimi veriliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda kurulan parkurda verilen ücretsiz eğitimlere 20 genç katılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel, mesleğe yönelik sportif çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini belirterek, "Kurs kapsamında zamana karşı yarışan adaylar yüksek atlama, takla atma, ağırlıkla koşu, çeviklik ve reaksiyon hızı ile ilgili eğitime tabi tutuluyor. Spor salonunda ter döken bay ve bayanlardan oluşan genç adaylar hem kendileriyle hem de kursa gelen diğer adaylarla başarılı olmak için kıyasıya yarışıyor." dedi.

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