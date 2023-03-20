Sivas'ta karla mücadele ekipleri 4 yaşındaki çocuk için seferber oldu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki evinde rahatsızlanan 4 yaşındaki çocuk, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye yetiştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yünlüce köyünde yaşayan 4 yaşındaki A.A'nın ateşi yükselince ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Köye giden yol, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı için İlçe Özel İdaresinden yardım istendi.

Kar küreme araçlarıyla köy yolunu tekrar ulaşım açan ekipler, A.A'nın Akıncılar İlçe Hastanesine ulaştırılmasını sağladı.

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