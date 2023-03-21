Sivaslı gazeteci arşivindeki Aşık Veysel fotoğraflarını çatı katında saklıyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta yıllarca çeşitli gazete, dergiler ve haber ajansının muhabirliğini yapan gazeteci Yücel Yönal, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 300'e yakın fotoğrafından oluşan arşivini evinin bulunduğu binanın çatı katında muhafaza ediyor.

Kentte yarım asırdan fazla gazetecilik yapan 81 yaşındaki Yönal, AA muhabirine, Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde 21 Mart 1973'te vefat eden Aşık Veysel ile 1957 yılında milli boksör Hüseyin Yıldırım'la sohbet ederken tanıştığını söyledi.

Bu sohbetin ünlü ozanla ilgili yaptığı ilk haber olduğunu anlatan Yönal, "Bu haber yayımlanınca benim meslek gururum oldu. Aşık Veysel ile ilgili yaptığım haberler çeşitli gazete ve yayınlarda çıkıyordu. Dostluğumuz 1957'den 1973'e kadar 16 yıl devam etti. Veysel babayı hem Sivas'ta hem de köyünde, imkan bulduğum yerlerde izledim ve haberlerini yapmanın gururunu yaşadım." dedi.

Yönal, kendisinin çektiği Aşık Veysel'in 300'e yakın fotoğrafından oluşan arşivi de evinin çatı katında sakladığını kaydetti.

Halk ozanı ile son röportajı yapan ve fotoğraflarını çeken gazeteci olduğunu dile getiren Yönal, "Aşık Veysel'in, Hakk'a yürümeden 12 saat önce son fotoğrafını çektim ve gazeteye gönderdikten sonra durumu zamanın valisi Celal Kayacan'a ilettim." diye konuştu.

Yücel Yönal, fotoğrafçılık üzerine dükkan açtığında Aşık Veysel'in kendisini ziyaret ettiğini, bu ziyarette fotoğraf makinesi hediye ettiğini ve hayırlı olsun dileğinde bulunduğunu aktardı.

- Müzeye bağışlamak istiyor

En büyük arzusunun çektiği Aşık Veysel fotoğraflarının yaşatılması olduğunu ve bunları Şarkışla'daki Aşık Veysel Müzesi'ne bağışlamak istediğini belirten Yönal, şöyle devam etti:

"Müzede sergilenmesi için elimdekileri seve seve Kültür ve Turizm Bakanlığına vermeye hazırım. Bu fotoğraflarla büyük bir albüm oluşturmak istiyorum. İstanbul'da bulunan Sivaslı dernekler Aşık Veysel albümü yapılması için her türlü imkanı sağlıyor. Ben bunun bir şahıs adına değil de bakanlık tarafından yapılmasını arzu ediyorum."

Yönal, daha önce binanın bodrumundaki odada sakladığı arşivini daha iyi korumak için çatı katına çıkardığını, Aşık Veysel'in fotoğraflarının dijital ortama aktarılması için yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

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