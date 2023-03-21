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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta ağaç kostümü giyen öğrenciler fidan tohumu dağıttı

AA

Sivas'ta ağaç kostümü giyen öğrenciler fidan tohumu dağıttı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Orman Haftası'nda küresel ısınma ve kuraklığa dikkati çekmek için ağaç kostümü giyen öğrenciler, vatandaşlara fidan tohumu dağıttı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulunca Orman Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çekmek isteyen ortaokul öğrencileri, piyano eşliğinde doğanın önemini vurgulayan memleket türküleri seslendirdi.

Öğrenciler aynı zamanda çizdikleri doğa resimlerini alanda kurulan sergide beğeniye sundu.

Okulun ana sınıfı öğrencileri ise renkli kartonlarla süslenen ağaç kostümleri giyerek, fidan tohumları ve ormanın önemini anlatan broşür dağıttı.

Okulun müdürü Numan Kantar, burada yaptığı konuşmada, ormanları bilinçsizce tüketen ülkelerin en değerli varlıklarını kaybederek çölleştiğini vurguladı.

Ormanları herkesin koruması gerektiğini dile getiren Kantar, şunları dile getirdi:

"Fidan dikerek yeni ormanlar oluşmasını sağlamalıyız. Bugün ormanlar için en büyük tehdit biz insanlarız. Açtığı tarlayla, attığı sigara izmaritiyle ormanları yok eden yine biz insanlarız. Bu değeri korumak hepimizin görevidir. Bunun için insanları bilgilendirmek, onlara doğa ve orman sevgisini aşılamak gerekir. Ormanlar varsa biz de varız. Onların yokluğu bizim varlığımızı tehlikeye sokar."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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