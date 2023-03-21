ÇEDAŞ, iftar ve sahur saatleri arasında planlı bakım onarım çalışması yapmayacak

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ), ramazan ayında iftar ve sahur saatleri arasında planlı bakım ve onarım çalışması yapmayacağı bildirildi.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ramazan ayında tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için önleyici tedbirlere ağırlık veren şirket, iftar ve sahur saatleri arasında bakım ve onarım kaynaklı planlı bakım ve onarım çalışması yapmayacak.

ÇEDAŞ, arife günü de dahil bu yıl 20-23 Nisan arasında kutlanacak Ramazan Bayramı boyunca da planlı çalışmaları iptal edecek.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunduklarını belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, birlik ve beraberlik duygularının en yoğun yaşandığı yardımlaşma ve dayanışma ayı ramazanda kesintileri en aza indirmek için önleyici tedbirlere ağırlık verdiklerini aktardı.

Kıvılcım, ramazan ayı ve bayramda kesinti sayısı ve sürelerini minimum düzeyde tutabilmek için gerekli önlemleri aldıklarına işaret ederek, "Bu süreçte tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması en temel hedef ve prensiplerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle elektrik kesintisi gerektiren çalışmalarımızı, dağıtım şebekesindeki kullanıcılara etkisinin asgari düzeyde kalacağı saatlerde gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşımla ramazan ayında da tüketicilerimizin iftar ve sahur arasındaki döneminde enerji ile ilgili sıkıntı yaşamaması için planlı çalışmaları iptal etme kararı aldık. Hedefimiz ramazan ayının tamamında zorunlu olmadıkça planlı bakım ve onarım çalışmalarına gitmemek." değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan Bayramı'nda da planlı bakım onarım çalışması yapılmayacağını kaydeden Kıvılcım, bayramda hizmet bölgelerinde nöbetçi ekip lideri ve mühendisler bulundurarak olası koordinasyon aksaklıklarının önüne geçmeyi planladıklarını vurguladı.





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