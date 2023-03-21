Sivas'ta Atatürk ve Kongre Müzesi'nde "Aşık Veysel Odası" açıldı

SİVAS (AA) - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yıl dönümü dolayısıyla memleketi Sivas'ta Atatürk ve Kongre Müzesi'nde oluşturulan "Aşık Veysel Odası"nın açılışı gerçekleştirildi.

Halk ozanının silikon heykeli, fotoğrafları, plakları, kasetleri ve kendisiyle ilgili yayımlanan kitapların yer aldığı özel odanın açılışını Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ile Aşık Veysel'in kızı Hayriye Özer ve torunu Çiğdem Özer yaptı.

Vali Vekili Öztürk, açılışta, Sivrialan köyündeki anma töreninin ardından Milli Mücadele fitilinin ateşlendiği Atatürk ve Kongre Müzesi'nde Aşık Veysel'i tekrar anmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aşık Veysel'in vatan ve millet sevdasıyla öne çıkmış nadide bir halk ozanı olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Cumhuriyet şehri Sivas'ta onun adına açılacak bir odanın da en güzel yeri Atatürk ve Kongre Müzesi binasıydı. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Haliyle müzemizi gezen ziyaretçilerimiz bu odada Aşık Veysel'in hatıralarına da tanıklık etmiş olacak." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Karaca da Aşık Veysel'i daha iyi tanıtmak amacıyla odayı açtıklarını dile getirdi.

Ünlü ozanın torunu Çiğdem Özer ise Veysel'in cumhuriyetçi, demokrat, çağdaş bir ozan olmasının yanı sıra birlik ve beraberlik üzerine söylediği şiirlerle de öne çıktığını vurgulayarak, "Son dönemlerde yaşanan deprem ve sel felaketlerinde çok canımızı yitirdik. Bu acıların ancak ve ancak birlik, beraberlik, dayanışma ve sabırla aşılacağına inanıyorum. Onun için kültürel değerleri bu kadar iyi ifade eden Aşık Veysel'in düşünce ve görüşlerine çok daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Öte yandan Sivas Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından tuvale yansıtılan Aşık Veysel resimlerinden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

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