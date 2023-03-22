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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşık Veysel, memleketi Sivas'ta konser programıyla anıldı

AA

Aşık Veysel, memleketi Sivas'ta konser programıyla anıldı

SİVAS (AA) - Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yıl dönümünde memleketi Sivas'ta "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı konser programıyla anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ses ve saz sanatçıları, halk aşıkları ve sanatçı Cengiz Özkan, Aşık Veysel'in eserlerinin de yer aldığı türküler seslendirdi. Programda, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, programın sonunda yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, Sivas'ın vefalı bir şehir olduğunu söyledi.

Öztürk, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı ve Aşık Veysei'in kızı Hayriye Özer'e Aşık Veysel'in pulunun olduğu tablo hediye etti.

Programı Aşık Veysel'in torunları, yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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