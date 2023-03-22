Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) akademisyeni tarafından hazırlanan proje, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülay Demir'in "Yatırım Teşvik Sistemine Yönelik Mevcut Durum Analizi ve Politika Önerileri" adlı projesinin TÜBİTAK 3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri kapsamında kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Akademisyenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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