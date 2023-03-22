Sivas'ta ramazan ayı mesajları

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ile Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, doğal afetlerin gölgesinde karşılanan ramazanın rahmet, mağfiret, dua, ibadet ve dayanışma ayı olduğunu bildirdi.

Bu mübarek ayda yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en ulvi şekilde yaşayıp yaşatmak gerektiğini vurgulayan Şimşek, "Bu müstesna günlerin milletçe tek yürek olup birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık ve mutluluk içinde nice ramazanlara kavuşmak temennisiyle bütün İslam aleminin ramazanını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilgin de mesajında, tüm İslam aleminin heyecanla beklediği bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret zamanı olan ramazan ayının dargınlıkların unutulduğu, küskünlüklerin sona erdiği, kardeşlik duygularının pekiştirildiği müstesna günler olduğuna dikkati çekti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve ardından yaşanan sel afetinin gölgesinde başlayacak ramazanın toplum olarak yardımlaşma ve dayanışma duygularının daha da güçlenmesine vesile olacağını belirten Bilgin, "Afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza, daha güçlü bir şekilde yardım elimizi uzatarak yaraları birlikte sardığımız, hayırda yarıştığımız, sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirdiğimiz bir rahmet iklimi olacaktır." açıklamasında bulundu.

Demirgil de İslam alemi için önemli olan ramazan ayına kavuşmanın heyecanı ve sevincinin yaşandığını aktardı.

Ramazan ayında birlik ve beraberliğin daha da pekiştirilmesi gerektiğine işaret eden Demirgil, "İhtiyaçlı aileler sevindirilmeli, öksüz ve yetimlere sahip çıkılmalı, yardımlar ve destekler yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çetindağ ise ramazan ayında sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının yoğunluk kazandığını vurguladı.



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