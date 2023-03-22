Suşehri'nde Aile Destek Merkezi kuruldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kuruldu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde açılan merkezi gezen Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz, çalışmalar hakkında birim yetkililerinden bilgi aldı.
Destek merkezinin kısa sürede hizmete açılacağını söyleyen Korkmaz, ilçeye güzel bir hizmetin kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Korkmaz, kurulan merkezde spor salonu, çocuk oyun parkurları ve dinlenme alanı gibi bölümlerin yer aldığını ifade etti.