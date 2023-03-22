Suşehri Belediyesi deprem bölgelerine yardımlarını sürdürüyor

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SİVAS (AA) - Suşehri Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine ve selin vurduğu Şanlıurfa'ya iş makinesi ve araç desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Suşehri Belediyesi Doğanşehir'de enkaz kaldırma çalışmalarına iş makinesi, kamyon ve 5 kişilik ekiple destek veriyor.

Belediye, selden etkilenen Şanlıurfa'ya vidanjör ve kanalizasyon ekibi de gönderdi.

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