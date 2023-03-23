Sivas'taki yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Kaymakam Selçuk Baş'ı ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen bilgi yarışmaları ve spor müsabakalarında dereceye giren Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Kaymakam Selçuk Baş'ı makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Okul Müdürü Ali Işıkver ve öğretmenleri eşliğinde Baş'a ziyarette bulundu.



Çalışmalar konusunda Işıkver'den bilgiler alan Baş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.



Baş, il genelinde yapılan yarışmalarda öğrencilerin dereceye girmelerinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, gösterdikleri başarılardan dolayı öğrencileri ve danışman öğretmenlerini kutladı.



Işıkver de matematik alanında "Işıklı Şifreleme Projesi"nde dereceye giren Abdülkerim Çiğdem ve Halit Mert Gencer'in Kayseri Bölge Sergisi'ne davet edildiklerini söyledi.

Okul Sporları Genç Erkekler B Kategorisi sağ ve sol kol bilek güreşi müsabakalarında Muhammet Emin Hasdemir il birincisi olduğunu da hatırlatan Işıkver, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Akif'in Sözü, Cumhuriyetin 100'ü" temalı kompozisyon yarışmasında Halit Mert Gencer'in il birincisi, Burak Akdoğan'ın ikinci, Merve Alkın üçüncü olduğunu kaydetti.



Baş, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



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