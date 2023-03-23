Sivas'ta halkla ilişkiler ve organizasyon kursu düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde halkla ilişkiler ve organizasyon kursu gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde haftada iki gün gerçekleştirilen eğitimlerin kariyer bölümüne avukat Esra Kurt ve psikolojik danışman Ebru Özgün konuk oldu.

Kurt, hukuk ve iletişim ilişkisiyle, toplumda son dönem yaşanan hukuki konular hakkında değerlendirmeler yaptı.

Özgün ise toplumsal psikoloji, aile içi iletişim ve kişisel gelişim konularında kursiyerlere bilgiler verdi.

Halkla ilişkiler, diksiyon ve iletişim eğitmeni Ercan Serttaş'ın verdiği kursa 20 kursiyer katılıyor.

Etkili iletişim, güzel konuşa ve diksiyon, halkla ilişkiler, kurumsal halkla ilişkiler ve organizasyon konularında kursiyerlere eğitim veriliyor.

Ekim ayında başlayan ve 15 Nisan'da tamamlanacak kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Halkla ilişkiler ve organizasyon kursunda eğitim gören kursiyerler tarafından, halkla ilişkiler ve etkili iletişimde farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtım filmi hazırlandı.





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