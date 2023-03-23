Doğanşehir'de depremzedeler komandoları alkışlarla uğurladı

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevlendirilen Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin alkışları eşliğinde Sivas'a uğurlandı.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İçişleri Bakanlığınca Doğanşehir ilçesinde koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in talimatıyla depremin ilk gününden itibaren ilçeye giden İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, arama kurtarma faaliyetinin yanı sıra depremin yaralarının sarılması için birçok faaliyette bulundu.

Doğanşehir Vahap Küçük Meydanı'nda "komando andını" okuyarak ilçeye veda eden Mehmetçiği, ilçe halkı alkışlarla uğurladı.

Komandolar görev yerleri Zara ve Suşehri ilçelerine dönmek üzere ilçeden ayrıldı.

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