Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

AA

Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Şarkışla ve Suşehri ilçe emniyet müdürlükleri, sorumluluk alanlarında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Şarkışla ve Suşehri'nde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 225 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden F.P. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti " yapmak suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlıya ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğanşehir'de depremzedeler komandoları alkışlarla uğurladı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de depremzedeler komandoları alkışlarla ...
Sivas'ta halkla ilişkiler ve organizasyon kursu düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta halkla ilişkiler ve organizasyon kursu ...
Sivas'taki yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Kaymakam Selçuk Baş'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Sivas'taki yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ...
Suşehri Belediyesi deprem bölgelerine yardımlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Suşehri Belediyesi deprem bölgelerine yardımlarını ...
Suşehri'nde Aile Destek Merkezi kuruldu
YEREL HABERLER Suşehri'nde Aile Destek Merkezi kuruldu
Sivas'ta ramazan ayı mesajları
YEREL HABERLER Sivas'ta ramazan ayı mesajları
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin projesi TÜBİTAK ...
Aşık Veysel, memleketi Sivas'ta konser programıyla anıldı
YEREL HABERLER Aşık Veysel, memleketi Sivas'ta konser programıyla ...
Sivas'ta Atatürk ve Kongre Müzesi'nde "Aşık Veysel Odası" açıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta Atatürk ve Kongre Müzesi'nde "Aşık Veysel ...
ÇEDAŞ, iftar ve sahur saatleri arasında planlı bakım onarım çalışması yapmayacak
YEREL HABERLER ÇEDAŞ, iftar ve sahur saatleri arasında planlı bakım ...
Down sendromunun kromozomal bozukluktan kaynaklandığı belirtildi
YEREL HABERLER Down sendromunun kromozomal bozukluktan kaynaklandığı ...
Aşık Veysel, vefatının 50'nci yılında mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Aşık Veysel, vefatının 50'nci yılında mezarı başında ...
Aşık Veysel vefatının 50. yılında Sivas'ta mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Aşık Veysel vefatının 50. yılında Sivas'ta mezarı ...
Sivas'ta ağaç kostümü giyen öğrenciler fidan tohumu dağıttı
YEREL HABERLER Sivas'ta ağaç kostümü giyen öğrenciler fidan tohumu ...
Sivaslı gazeteci arşivindeki Aşık Veysel fotoğraflarını çatı katında saklıyor
YEREL HABERLER Sivaslı gazeteci arşivindeki Aşık Veysel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.