Sivas'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ile Şarkışla ve Suşehri ilçe emniyet müdürlükleri, sorumluluk alanlarında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Şarkışla ve Suşehri'nde düzenlenen operasyonlarda, 1 kilo 225 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden F.P. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti " yapmak suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlıya ise kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı.



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