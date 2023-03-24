Sivas Belediyesi GES projesinde üçüncü etabın yapımına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek için hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projesinde üçüncü etabın yapımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projenin ilk iki etabı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin öncülüğünde tamamlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının desteğiyle Avrupa Birliği IPA projeleri kapsamında yüzde 85 hibe alınarak hayata geçirilen projenin üçüncü etap çalışmalarına da Çayboyu Mahallesi mevkisinde başlandı.

Proje kapsamında yaklaşık 17 dönüm arazi üzerinde kurulacak tesislerde yeni nesil panellerle yılda 2 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Uzun vadede elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı amaçlayan Sivas Belediyesi, bu alanda hayata geçirdiği projelerle sürdürülebilir ve çevreci enerji üreterek enerji giderinden de kurtulmayı planlıyor.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.