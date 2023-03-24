Depremzede çocuklar Sivas'ın tarihi yerlerini gezdi

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SİVAS (AA) - Aileleriyle Sivas'ın Ulaş ilçesine yerleşen depremzede çocuklar, tarihi mekanları gezdi.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle ilçede yaşamaya başlayan çocuklar için kültür gezisi düzenledi.

Evlerinden araçlarla alınan çocuklar, öğretmenleri eşliğinde Sivas'ın tarihi yerlerini gezdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, etkinliği depremzede öğrencilerin moral ve motivasyonları artırmak amacıyla düzenlediklerini dile getirerek, "Depremzede öğrencilerimizin akranlarıyla kaynaşarak ve kültürel etkileşimde bulunarak yaşadıkları travmanın etkisini azaltmayı hedefledik. Kentimizin tarihi mekanlarını gezen çocuklarımız, depremi bir nebze olsa unutmaya çalıştı." dedi.



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