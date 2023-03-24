Sivas'ta gençlik merkezi çalışanları depremzede gençler için iftar programı düzenledi

SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas’ta misafir edilen depremzede 15 genç kız, Farabi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Farabi Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Binali Yıldırım Kız Yurdu'nda misafir edilen depremzede 15 genç kızı iftarda misafir etti.

Farabi Gençlik Merkezi liderlerinden Merve Tiken, AA muhabirine, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkati çekti.

Bu tür programlarla depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirdiklerini belirten Tiken, "Depremi unutmaları için akıl ve zeka oyunları, boyama, sokak oyunları, tiyatro gibi bir çok etkinlik yaptık. Tabi bu süre zarfında onlar da bizim gönüllü gençlerimiz arasına katılarak kendileri gibi depremzede olan diğer arkadaşları için çalıştılar. Büyük bir aile olduk." dedi.

Depremzedelerden 18 yaşındaki Yağmur Nisa Ağca da evleri orta hasarlı olduğu için depremden 5 gün sonra Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden ailesiyle Sivas'a geldiğini belirterek, "Burada yurda yerleştik. Herkes bize gayet iyi davrandı. İnsanlar çok sıcak kanlıydı. Odalarımız sıcak, yemeklerimiz gayet iyi. Ben aynı zamanda buradaki gönüllü gençlerin arasına katıldım. Hem kendimizin hem de diğer depremzede arkadaşlarımızın yaralarını etkinliklerle sarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Depremde Kahramanmaraş'taki evleri hasar görünce 6 gün çadırda kaldıklarını anlatan 22 yaşındaki Neslihan Demirci ise "Daha sonra Sivas'a geldik ve yurda yerleştik. İlla ki yaşadıklarımızı çok fazla unutamıyoruz ama çok şükür çadır hayatına göre burası gerçekten çok iyi." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden gelen 17 yaşındaki Sahra Su Sarıhan da yurttaki depremzede çocuklarla çeşitli etkinlikler yaparak depremi unutmaya çalıştığını aktardı.





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