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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta ormanlık alan 20 yılda yüzde 30 arttı

AA

Sivas'ta ormanlık alan 20 yılda yüzde 30 arttı

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ili olan Sivas'ın ormanlık alanı son 20 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yüzde 30 artarak 504 bin 21 hektara ulaştı.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üçgeninde yer alan geniş coğrafi konumuyla farklı iklim koşulları ve ağaç türlerine ev sahipliği yapan Sivas'ta, 2002 yılından itibaren erozyon kontrol, rehabilitasyon, mera ıslahı ve silvikültür (planlı yeni ormanların oluşturulması) amaçlı ağaçlandırma çalışmaları önemli ölçüde arttı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü son 20 yıldaki söz konusu çalışmalarla 154 bin 130 hektar alan daha ağaçlandırıldı.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci ili olan Sivas'ın yüzde 18'inin ormanla kaplı olduğunu söyledi.

Bu rakamın yüzde 7 olan İç Anadolu Bölgesi ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Son yıllarda yapılan çalışmalarla orman alanlarımız büyümüş oldu. Toplam 504 bin hektar orman alanına sahibiz. Bunun 154 bini son 20 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, valiliğimiz ve orman işletme müdürlümüzle yaptığımız çalışmalarla kentimize kazandırılmış oldu." dedi.

- Kentin fidan üretim kapasitesi 20 yılda 10 kat arttı

Öztürk, belirtilen süreçte fidan üretiminde de ciddi artış yaşandığına işaret ederek, "Yıllık 850 bin fidan üretim kapasitemiz varken bugün bu rakam yaklaşık 10 kat artarak 8 milyonun üzerine çıkmış durumda." diye konuştu.

Bal ormanı uygulamasının da kentte orman varlığını artıran diğer önemli husus olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yapılan çalışmalarla 10 bal ormanı oluşturduk. Bu bal ormanlarının içerisinde daha çok akasya, ahlat, alıç ve kuşburnu gibi fidanları toprakla buluşturarak buradaki orman köylümüzün, arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımızın daha fazla gelir elde etmelerini sağlamayı hedefledik. Bu açıdan bakıldığında bal ormanı projesi çok yerinde bir uygulama oldu. Genel olarak diğer ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise ilimizin iklimine ve coğrafi şartlarına uygun sarıçam, karaçam ve yapraklı ağaçları toprakla buluşturuyoruz."

- Yeni tabiat parkları ve tescilli mesire alanları yapıldı

Öztürk, ağaçlandırma seferberliği kapsamında yeni tabiat parkları ve tescilli mesire alanları oluşturduklarını da belirterek, "Mesire alanımız sadece 1 taneydi şu an 7 mesire alanımız var. 3 de tabiat parkımız var. Özellikle il merkezinde bulunan Kardeşler Ormanı içindeki alanda da bu sene itibarıyla orman işletme müdürlüğümüz 9 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru oluşturuyor. Bunun dışında hafta sonu vatandaşlarımızın mesire alanı olarak kullandığı Serpincik Göleti çevresinde de Cumhuriyetimizin 100. yılında '100. Yıl Ormanı' yapmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Aşık Veysel Şatıroğlu da unutulmadı

Bölgedeki ORKÖY çalışmalarına da değinen Öztürk, 2002-2022 döneminde orman köylerinde yaşayan 2 bin 368 aileye 61 milyon 348 bin 360 lira ferdi proje kredi ve hibe desteği sağlandığını aktardı.

Öztürk, UNESCO tarafından ilan edilen 2023 Aşık Veysel Yılı'nda, ünlü ozanın memleketi Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde ise 50 bin fidanı toprakla buluşturmaya başladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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