Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı kazada ölen gazeteci İsmail Güneş ve beraberindekiler Sivas'ta anıldı

'Hava Muhalefeti' ile de geliyorlar

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş, vefatının 14. yılında Sivas'ta anıldı.

BBP Sivas İl Başkanlığı tarafından Üstündağ, Çetinkaya, Yancı ve Güneş'in kabirlerinin yer aldığı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Programa BBP İl Başkan Vekili Sedat Yağmur, Merkez İlçe Başkanı Osman Kösedağ, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kemal Demet Çiçek, Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Zeki Kaya, kadın kolları üyeleri ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından kabirlere karanfil bırakıldı.

Gazeteci İsmail Güneş'in ablası Melek İlkay, gazetecilere, 14 yıl olmasına rağmen acılarının hâlâ taze olduğunu dile getirerek "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Bizlere de onlara kavuşmayı nasip etsin. Siz gazetecilere, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İsmail'in bayrağını devraldınız. Bu kutsal görevde Rabb'im sizleri korusun. Allah'a emanet olun." dedi.

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