Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.
Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ve Max Gradel, çalışmada yer almadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.