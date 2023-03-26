Şarkışla'da depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde depremzedeler ile ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuldu.

Uluslararası Merhamet Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi Fevzi Acar, derneği yaklaşık 4 ay önce ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere yardım amaçlı kurduklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede misafir edilen bin depremzedeye de çeşitli yardım malzemesi ulaştırdıklarını dile getiren Acar, "Allah nasip ederse bir aşevi kurmayı düşünüyoruz. Bunun dışında bir hedefimiz de Şarkışlalı olup üniversitede okuyan, gerçekten ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs vermek. Şimdiye kadar 1 milyon 200 bin lira tutarında yardım malzemesini ihtiyaç sahipleri ve depremzedelere ulaştırdık." dedi.

Acar, yardım yapılacak ihtiyaç sahibi aile sayısını da 100'den 150'ye çıkaracaklarına dikkati çekerek, derneğin Kayseri ve Sivas'taki hayırsever iş adamları ile vatandaşların sadaka, fitre, bağış gibi yardımlarıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.



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