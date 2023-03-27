SESOB, "kardeş aile" kampanyası kapsamında depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

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SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için başlatılan "kardeş aile" kampanyası kapsamında yardımlarına devam ediyor.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, oda başkanı Hakan Demirgil, deprem nedeniyle Sivas'a yerleştirilen depremzede aileleri evlerinde ziyaret ederek ayni ve nakdi yardımlarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirgil, depremzedeler için ilk günden itibaren yardım seferberliği başlattıklarını ve tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Demirgil, depremzedelerin bolluk ve bereket ayında huzurlu ve rahat bir şekilde oruçlarını tutabilmeleri ve ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla oda başkanlarıyla istişare yaptıklarını ifade etti.

Sivas Valiliği öncülüğünde başlatılan "kardeş aile" kampanyasına esnaf teşkilatı olarak duyarsız kalmadıklarını aktaran Demirgil, şunları kaydetti:

"Esnaf teşkilatı mensuplarımız ve oda başkanlarımızla istişare toplantımızı yaptıktan sonra belirlenen depremzede ailelerimize odalarımız aracılığı ile destek oluyoruz. Mağdur olan kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ederek imkanlarımız ölçüsünde aynı ve nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Ayrıca kardeş ailelerimizin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını da gidermeye çalışıyoruz."

Demirgil, "kardeş aile" seferberliğine katkı sağlayan, duyarlı olan ve desteklerini esirgemeyen esnaflara ve oda başkanlarına teşekkür etti.

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