Şarkışla'da toplanan yardımlar afet bölgesine ulaştırıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki din görevlileri, hayırseverlerce bağışlanan adak kurbanlarını ve çeşitli yardım malzemelerini Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afet bölgesine ulaştırdı.

İlçedeki hayırseverler, deprem bölgesine gönderilmek üzere kestirdikleri adak kurbanlarının etlerini Hacı Murat Camisi görevlilerine teslim etti.

Toplanan 40 koyun, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Adıyaman'ın Besni ilçelerinde aşevlerine teslim edildi.

Murat Cami Müezzini Bekir Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgelerindeki yaraların sarılması noktasında desteklerini esirgemeyen ilçe halkına teşekkür etti.



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