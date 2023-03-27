Sivas'ta sazan ve yayın balığı avı yasağı 1 Nisan'da başlayacak

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SİVAS (AA) - Sivas genelindeki göl, gölet, baraj ve akarsularda 3 ay boyunca uygulanacak sazangiller (sazan, kadife ve siraz) ve yayın balığı av yasağı 1 Nisan'dan itibaren başlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek.

Akarsularda olta ile tatlı su kefali ve gümüş balığı avı serbest olacak.

Av yasağının başlaması ile yasaktan önce avlanılan balıkların en geç 3 gün içerisinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecek. Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacak.

Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında "stok tespit belgesi" bulundurulacak ve bu balıkların 7 gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekecek.

Avlanmanın yasak olduğu tarihler arasında avlanan ve su ürünlerini satan kişi ve kişiler hakkında Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlem uygulanacak.





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