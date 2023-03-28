Sivas Devlet Tiyatrosu bu hafta iki oyunla seyircisiyle buluşacak

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta "Eyvah Yine Karıştı Oscar" ve "Peter Pan" adlı oyunlarla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, gerçek ile yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan "Eyvah Yine Karıştı Oscar", 30, 31 Mart ve 1 Nisan'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

SDT, 29 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da ise dünya çocuk edebiyatının unutulmazları arasında yer alan Peter Pan'ı çocuk seyircileriyle buluşturacak.

Oyunların biletleri, "www.biletinial.com" adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

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