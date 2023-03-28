Sivas'ta atık kumaş ve giysilerle sergi düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta çöplerden toplanan atık kumaşlar ve giysilerden hazırlanan objelerle "Çöp Değil" adlı sergi açıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Sibel Armağan Benek tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Benek, serginin insanların çevreye olan etkileri, tüketim alışkanlıkları, modern yaşamın neden olduğu kültürel dejenerasyon üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, "Sergide, tuval üzerine fotoğraf baskılarının yanı sıra heykel formunda biçimlendirilmiş eski kıyafetler yer almaktadır. Sergide görülen tüm objeler, çöplerden toplanarak atık giysiler ve kumaşlardan elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sergi, 30 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

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