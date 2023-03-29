Akıncılar Kaymakamı Kahveci, ramazanda iftarını yaşlılarla yapıyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Tarık Safa Kahveci, ramazanda yaşlıların iftar sofralarına konuk oluyor.

Kaymakam Kahveci, birlik ve beraberlik ayı ramazanda ilçede tek yaşayan yaşlıların hanelerini ziyaret ediyor.

Bu çerçevede her gün farklı bir hanenin iftar sofrasına konuk olan Kahveci, yaşlıları ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

İftar sonrası yaşlılarla çay içerek taleplerini de dinleyen Kahveci, ziyaretlerin ramazan ayı sonrasında da devam edeceğini belirtti.



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