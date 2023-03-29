Gürün'de çiftçilere 50 bin kayısı fidanı dağıtıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde "Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere yüzde 75 devlet destekli 50 bin kayısı fidanı dağıtıldı.

İlçede kayısı üretimini teşvik ederek zenginleştirmek amacıyla İl Özel İdaresinin finansal katkılarıyla "Mikro Havza Bazlı Meyveciliği Geliştirme Projesi" hayata geçirildi.

Bu çerçevede yetiştirilen 50 bin kayısı fidanı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Vali Vekili Şakir Öner Öztürk tarafından çiftçilere dağıtıldı.

Programda konuşan Öztürk, proje ile hem kayısı üretiminin artacağına hem de çiftçinin daha çok kazanacağına dikkati çekerek, "Valiliğimiz öncülüğünde İl Özel İdaresi'nin finansal katkılarıyla projeyi hayata geçirdik. Fidanlarımız çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.





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