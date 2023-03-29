Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda pas çalışan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, 9 Nisan Pazar saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle 27. haftayı maç yapmadan geçirecek.

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