Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



Akıncılar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, 30 Mart Perşembe günü ilk, orta ve liselerde eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.