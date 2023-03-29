Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.



İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

AA muhabirinin Suşehri Kaymakamlığından edindiği bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede 30 Mart Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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