Sivas'ta devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

F.A. (44) yönetimindeki 01 KY 206 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile Özbekistan uyruklu B.M. (35), M.S. (36), Y.E. (56), M.E. (24), İ.İ. (20), V.Y. (62), A.S. (44) ve C.İ. (37) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.İ. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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