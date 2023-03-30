Ulaş Kaymakamı Baş, depremzede ailelerle iftarda bir araya geliyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, ramazan ayı programları kapsamında ilçe merkezinde misafir edilen depremzede aileleri ziyaret ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede misafir edilen ailelerin iftar sofralarına konuk olan Baş, aile bireyleri ile sohbet ederek taleplerini dinliyor.

Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Baş, "Kaymakamlık olarak ramazan ayında fırsat buldukça vatandaşlarımızın sofralarına misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinliyor, imkanlarımız dahilinde yardımcı olarak, ramazanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Ziyaretlerde Kaymakam Selçuk Baş'a, Belediye Başkanı Turan İlbey de eşlik ediyor.

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