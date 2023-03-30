Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk, pas ve şut çalışmalarının ardından sona eren idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenman maçıyla hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir, 9 Nisan Pazar saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmesiyle 27. haftayı maç yapmadan geçirecek.

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