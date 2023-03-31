Akıllı lensler her mesafede iyi görmeyi mümkün kılıyor

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Dursun, üç odaklı akıllı lenslerle uzak, orta ve yakın mesafede iyi görmenin mümkün hale geldiğini bildirdi.

Dursun, yazılı açıklamasında, insan gözünde ışıkları kırarak ağ tabakaya düşürme işlevi olan bir yapı bulunduğunu, bu yapının 40 yaşından itibaren esneme yeteneğini kaybederek yakın görme sorununu ortaya çıkardığını belirtti.

Lensin saydamlığının bozulmasının ise katarakt olarak ifade edildiğini aktaran Dursun, "Katarakt ameliyatında kendi lensimiz çıkarılarak yapay lens yerleştirilir. Yerleştirdiğimiz yapay lensler uzun yıllar tek odaklıydı, uzak görme için ayarlanıyordu. Ameliyat sonrası da hastalarımıza yakın gözlüğü veriyorduk. Akıllı lens ismi aslında tıbbi bir terim değil." ifadelerini kullandı.

Dursun, akıllı lenslerin özellikle 45 yaş üstü hastalara önerildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tüm kırma kusuru bozukluklarında ve yaşa bağlı yakını görme bozukluğunda uygulanabilir. Lazerle yapılan yöntemlerin aksine akıllı lenslerde derecenin yüksek olması ya da kornea kalınlığı ameliyata engel oluşturmamaktadır. Miyopi, hipermetropi ve presbiyopide trifokal-akıllı lensler yeterliyken, astigmatizması mevcut olan hastalarımızda astigmatizmayı da düzelten akıllı lensler önerilmektedir. Özellikle 45 yaş üstü hastalara öneriyoruz. Bu hasta grubunda zaten yakını görme sorunu mevcut olduğu için en büyük faydayı göreceklerdir."

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