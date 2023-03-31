Sivas'ta tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



A.A'nın (60) kullandığı 32 ACY 807 plakalı tır, Kayseri-Sivas kara yolu Şarkışla-Pınarbaşı kavşağında, E.A. (53) idaresindeki 02 ACY 807 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi D.A. (43) ve kızı A.A. (18) Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.