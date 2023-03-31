Suşehri’nde sondaj çalışması başlatıldı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde içme suyu ve tarımsal sulamaya destek amaçlı sondaj çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Kemalpaşa Mahallesi'nde sondaj çalışması başlatılan arazide incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yüksel, içme suyu ve tarımsal sulamada sıkıntı yaşanmaması için ilçe genelinde sondaj çalışması başlattıklarını belirterek, "Dünya genelinde yağışların az olmasından dolayı su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bizler de bu çalışmayı, herhangi bir su sıkıntısı durumunda tedbir amaçlı yapıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Halkımıza bu sıkıntıyı yaşatmamak için tüm çabamızı sarf ediyoruz. Mutlu haberleri halkımızla paylaşacağız." dedi.





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