Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü iftar programı düzenledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Bir lokma bin sofra" sloganıyla 750 kişiye iftar verildi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, vakıftan gıda yardımı alan aileler ve burs sağlanan öğrencilerin de aralarında olduğu 750 ihtiyaç sahibiyle iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Karaca, programda 23 yardım vakfının temsilcilerinin de yer aldığını dile getirerek, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yurt içi ve yurt dışında ecdadımızın ayak izlerinin olduğu topraklarda bizlere miras kalan vakıf kültür eserlerimize sahip çıkıyoruz. Eserlerimizi ihya ederek gelecek nesillere daha iyi şartlarda miras bırakıyoruz. Sadece eser ihya etmiyor, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz." dedi.

Programa, Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Taner Karadayı ve il protokolü de katıldı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.