Sivas'ta köy muhtarı asırlık eşyalarla evinde "şark odası" oluşturdu

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde evinin bir kısmını yaklaşık 100 yıllık eski eşyalarla süsleyerek şark odasına dönüştüren köy muhtarı, yöre kültürünü gelecek kuşaklara aktarıyor.

İlçeye bağlı Çevirme köyünde muhtarlık yapan 51 yaşındaki Hasan Gül, anne ve babasından kalma antika tutkusunu yaşatmak için evinin bir bölümünü şark odasına çevirmeye karar verdi.

Gül, kök boyası kilim ve halı, yün minder, yastıklarla süslediği odayı, hem anne ve babasından kalan hem de antikacılardan ve yöredeki arkadaşlarından aldığı eski eşyalarla donattı.

Şark odasında yaklaşık 150 parça bulunduğunu belirten Gül, AA muhabirine, "Yaklaşık 5 senedir antikacılardan eski eşyalar satın alıyorum. Arkadaşlarımdan temin ettiklerim de var. Bunlar bakraç, buğday ölçeği, bakır tencere, kap ve kazanlar, ispirtolu gaz ocakları, gaz lambaları, maşrapa, kahve kavurma ve öğütme makinesi, yün tarama makinesi ile yünü ipe çeviren araçlardan oluşuyor." dedi.

Evinin bahçesini de kağnı ve karasabanlarla süslediğini aktaran Gül, "Evime gelip asırlık eşyaları görenler buradan ayrılamıyor. Misafirlerimi özellikle şark odasında ağırlıyorum. Burada türküler eşliğinde eski günleri hatırlıyor ve sohbet ediyoruz. Günlük hayatın stresini kenara atıp sadece eski günlerden, gelenek ve göreneklerden bahsediyoruz. Bu kültürü, tutkuyu gelecek kuşakların da sahiplenmesini istiyorum. Ben de çocuklarıma aşıladım, inşallah kültürümüzü yaşatmaya devam edecekler." diye konuştu.





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