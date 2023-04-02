Şarkışla'dan Gaziantep'e yardım malzemesi götüren ekip Vali Gül'ü ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Sivas'ın Şarkışla ilçesinden depremzedelere ulaştırılan yardımlar dolayısıyla makamında ağırladığı Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve hayırseverlere teşekkür etti.

Şarkışla'da belediye ve hayırseverlerin başlattığı kampanya ile toplanan 1200 koli yardım malzemesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki depremzedelere gönderildi.

Nurdağı Afet Koordinasyon Merkezi'nde Şarkışla'dan gelen Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve beraberindekileri kabul eden Vali Gül, yapılan yardımlardan dolayı Şarkışlalılar'ı unutmayacaklarını söyledi.

Gül, depremin ilk gününden itibaren Şarkışla'dan büyük destek gördüklerini belirterek, "Turgay başkan, bütün hemşerilerimiz defalarca geldiler, maddi ve manevi katkıda bulundular. Başta belediye başkanımız olmak üzere bütün ekibe tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, zor günlerde insanlar uzatılan eli asla unutmuyorlar. Önceki görev yerim Sivas'a ve Şarkışla'ya selamlar, saygılar iletiyorum." dedi.

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