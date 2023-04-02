Otizmli bireylerin tedavisi için "özel eğitim" önerisi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Elif Abanoz, otizmin bilimsel olarak kanıtlanmış en etkin tedavi yönteminin özel eğitim olduğunu bildirdi.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Abanoz, otizmi, erken çocukluk döneminde başlayan, sınırlı tekrarlayan davranış ve ilgi alanlarıyla karakterize nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımladı.

Otizmin belirtilerine de değinen Abanoz, "Çocuk başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, seslenildiğinde dönüp bakmıyorsa, parmağıyla istediği şeyi işaret etmiyorsa, akranlarıyla oyun kurmakta güçlük çekiyorsa, konuşma becerisinde akranlarının gerisindeyse, bazı kelimeleri tekrar tekrar söylüyorsa, oyuncakları amacına uygun oynamıyorsa, günlük rutinindeki değişikliklere aşırı tepki veriyorsa, psikiyatri hekimleri tarafından değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Abanoz, otizm hakkında doğru bilinen yanlışlardan da bahsederek, "Doğru bilinen yanlış bilgilerden biri otizmin ilaç, alternatif tıp ve çeşitli diyetlerle tedavi edilebileceği şeklindedir. Oysa otizm bir hastalık değildir, nörogelişimsel bir bozukluktur. Bilimsel olarak kanıtlanmış en etkin tedavi özel eğitimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu vurgulayan Abanoz, otizmin bir eksiklik değil farklılık olarak bilinmesi gerektiğine dikkati çekti.





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