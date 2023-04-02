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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli bireylerin tedavisi için "özel eğitim" önerisi

AA

Otizmli bireylerin tedavisi için "özel eğitim" önerisi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Elif Abanoz, otizmin bilimsel olarak kanıtlanmış en etkin tedavi yönteminin özel eğitim olduğunu bildirdi.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Abanoz, otizmi, erken çocukluk döneminde başlayan, sınırlı tekrarlayan davranış ve ilgi alanlarıyla karakterize nörogelişimsel bir bozukluk olarak tanımladı.

Otizmin belirtilerine de değinen Abanoz, "Çocuk başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, seslenildiğinde dönüp bakmıyorsa, parmağıyla istediği şeyi işaret etmiyorsa, akranlarıyla oyun kurmakta güçlük çekiyorsa, konuşma becerisinde akranlarının gerisindeyse, bazı kelimeleri tekrar tekrar söylüyorsa, oyuncakları amacına uygun oynamıyorsa, günlük rutinindeki değişikliklere aşırı tepki veriyorsa, psikiyatri hekimleri tarafından değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Abanoz, otizm hakkında doğru bilinen yanlışlardan da bahsederek, "Doğru bilinen yanlış bilgilerden biri otizmin ilaç, alternatif tıp ve çeşitli diyetlerle tedavi edilebileceği şeklindedir. Oysa otizm bir hastalık değildir, nörogelişimsel bir bozukluktur. Bilimsel olarak kanıtlanmış en etkin tedavi özel eğitimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Otizmli bireylerin toplumun bir parçası olduğunu vurgulayan Abanoz, otizmin bir eksiklik değil farklılık olarak bilinmesi gerektiğine dikkati çekti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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