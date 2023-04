Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde depremzede ailelere iftar yemeği verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık tarafından Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde misafir edilen 10 depremzede aileye iftar verildi.

İşletmenin yemekhanesinde düzenlenen iftara katılan Kaymakam Selçuk Baş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından işletmede misafir edilen depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremzedelerin taleplerini de dinleyen Baş, "Tüm ülkemizi yasa boğan asrın felaketinin yaralarını, devletimiz ve milletimiz el ele vererek sarıyor. Ulaş sizin kendi eviniz. Sizlerin rahat etmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın kapıları sizlere her zaman açıktır. Acılarınızı paylaşarak azaltacağız. Her daim sizlerin yanınızdayız." dedi.

İftar programına Belediye Başkanı Turan İlbey, Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, müdür yardımcısı Şenol Aksu, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Yusuf Arslan ile depremzede aileler katıldı.

