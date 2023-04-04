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Deprem bölgesinde görev yapan ekipler Sivas'ta düzenlenen iftarda bir araya geldi

AA

Deprem bölgesinde görev yapan ekipler Sivas'ta düzenlenen iftarda bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, afet bölgesinde görev yapan AFAD, Türk Kızılay, itfaiye, kamu kurum çalışanları ve gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik "Kardeşlik Sofrası" adlı iftar programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede görev yapan ekipler Sivas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında buluştu.

Özel bir salonda gerçekleşen iftar programında konuşan Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, çok büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatarak, "Ancak bunun üstesinden gelebilmek için çok daha büyük fedakarlığı, büyük bir gayreti devlet, millet olarak hep beraber verdik. Türk milletinin en önemli hassasiyetlerinden bir tanesi sadece mutlulukta ve sevinçte değil kederde ve zor zamanlarda el birliğiyle bir araya gelmesi, kenetlenmesi ve bu yükü beraber kaldırma arzusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "6 Şubat tarihinde 11 ilimizi etkileyen depremin yaşandığı ilk andan itibaren kardeşliğini ortaya koymak adına bölgeye intikal ederek yükü omuzlayan, fedakarca görevini ifa eden kamu çalışanlarımız ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerimiz ile kardeşlik sofrasında bir araya gelelim istedik." ifadesini kullandı.

Bilgin, depremlerin ardından ağırlıklı olarak Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Rabbimize şükürler olsun, devletimizin büyüklüğü, devletimizin gücü ve milletimizin ilk andan itibaren kendi kendine görev bilinciyle harekete geçmesiyle hep birlikte yaralarımızı sarmaya, gardaşlık köprülerini kurmaya çalıştık. Hepinizin deprem bölgelerinde emeği var, alın teri var, gayreti var. Allah taşın altına elini koyan herkesten razı olsun. Rabbim bir daha bizi ve ülkemizi böyle büyük afetlerle sınav etmesin."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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