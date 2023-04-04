Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 393,78 gram metamfetamin, 33,61 gram kokain, 0,96 gram esrar, 1129 uyuşturucu hap, hassas terazi, 4 tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.