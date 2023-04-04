Bakan Kurum, Sivas'ta temel atma ve anahtar teslim töreninde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum, Sivas'ta temel atma ve anahtar teslim töreninde konuştu:

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke. 55 bin konutu 50'inci günde, 55'inci günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak hacme de kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir." dedi.

Bakan Kurum, Sivas'ta temel atma ve anahtar teslim töreninde konuştu:

SİVAS (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke. 55 bin konutu 50'inci günde, 55'inci günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak hacme de kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Bakan Kurum, Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen "Millet Bahçesi İlk Fdan Dikimi, Kale Projesi Temel Atma, 746 Konut Anahtar Teslim ve Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, yaşadıkları yerin başta deprem olmak üzere pek çok afetin de sıklıkla görüldüğü bir coğrafya olduğunu söyledi.

Son olarak 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri ve tarihlerinde görülmemiş büyüklükte bir acıyı, asrın felaketini, 81 ilde, 85 milyon vatandaşla birlikte yaşadıklarını anımsatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 bin kardeşimizi, gerçekten çok zor, enkaz başında yavrusunu, evladını bekleyen, enkaz başında annesini, babasını bekleyen, 50 bin kardeşimizi yitirdiğimiz bu depremler 81 ilimizi, 11 ilimizdeki yaşayan vatandaşlarımızı ve o bölgedeki 14 milyon kardeşimizi doğrudan etkiledi. Emin olun dünyanın neresine giderseniz gidin bu kadar kısa zamanda afete müdahale eden, afetin yaralarının sarılması için canla başla çalışan ve afetin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm şehirlerde depremzede kardeşlerinin yanında olan, hiçbir kardeşini açta, açıkta bırakmayan, afetten sadece ve sadece 20 gün sonra ilk temellerini atan ve inşallah bir yıl içerisinde yapacağımız 319 bin konutun temellerini iki ay içerisinde atacağız deyip ve yine hasar tespitle birlikte 650 bin yeni yuvayı, güvenli yuvayı inşa edecek hiçbir ülke bulamazsınız. İşte o ülkenin adı Türkiye'dir. Bu söz, 55 günde 70 bin konutun yapımına başlayan büyük ve güçlü Türkiye'nin sözüdür. Türkiye'de 20 yılda 5 milyon yeni yuva kuran, bu ülkeye çağ atlatan, 20 yılda asırlık işleri yapan Genel Başkanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür."

- "Yatırım değeri 1 milyar 800 milyon lira olan 30 dev eseri Sivas'a kazandırıyoruz"

Sivas'a yeni projelerle geldiklerini belirten Kurum, "Bugün de yatırım değeri 1 milyar 800 milyon lira olan 30 dev eserimizi Sivaslı kardeşlerimize armağan ediyoruz. Sivas'ımızda 218 milyon liralık yatırımla yapmış olduğumuz Millet Bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz. Kapalı otoparkımızı, şehrimizin trafik sorununu çözecek adımlarımızı, sokak sağlıklaştırma projelerimizi, kale projemizin ikinci etabının temellerini hep birlikte atıyoruz. Yine Sivas'ta 1 milyar 591 milyon lira değeriyle Yenimahalle'de TOKİ'mizle 746 sosyal konutumuzun da anahtarlarını teslim ediyoruz. İçme suyundan yol yapımlarına, sosyal donatı alanlarına, güneş santrali yapımına, kamu binalarından iskan konutlarımıza kadar da 28 eserimizin açılışını yapıyoruz. Sivaslı hemşehrilerimize kazandırıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiğini, çalıştığını, gayret ettiğini ve o gayret neticesinde çalışmalarını bitirdiğini ifade eden Kurum, eserleri bir bir hayata geçirdiğini kaydetti.

Karşısındaki cenahın ise verdiği sözleri hiçbir zaman tutmadığına dikkati çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımı milletimizin, şehirlerimizin istikbali için değil, tanıtıma, reklama ve kendi ikballerine yapıyor. Kendi gelecek kaygıları için yapıyor. Millete yeşil alan sözü veriyorlar, her belediyesinde yeşil alan sözü verdiler. Emin olun bir metrekare yeşil alan kazandırmadılar. Millete kentsel dönüşüm sözü verdiler ve kentsel dönüşüm noktasında hiçbir proje üretmediler, üretemediler. Onlar millete dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar, milletimizin geleceğiyle oynasınlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğiyle oynamaya devam etsinler. Biz yavrularımızın istikbali için 'kentsel dönüşüm milletimizin canıdır' dedik, 'malıdır' dedik ve demeye de devam edeceğiz. Varsın birileri yeşil alan üretmesinler. Biz şehirlerimizi millet bahçeleriyle donatmaya devam edeceğiz. Yeşil alanlarımızı kazandırmaya devam edeceğiz."

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nda bu cennet vatanın her köşesini bugünden alıp çağın ötesine taşıyacak dev projeleri, yeşil yatırımları yine sıcak yuvaları vatandaşlarla birlikte yapacaklarını dile getirdi.

Kendilerine, "Deprem bölgesindeki bunca konutu nasıl yapacaksınız?" diyenler olduğunu aktaran Kurum, "Onlara diyoruz ki depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden ilk temelleri atan bu ülke. 55 bin konutu 50'inci günde, 55'inci günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak hacme de kudrete de bunu yapacak lidere de güce de sahiptir." dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Kurum ve il protokolü, canlı bağlantı ile millet bahçesinin ilk fidan dikimi, temel atma, 746 konutun anahtar teslimi ve toplu açılışı gerçekleştirdi.

Programın ardından Bakan Kurum Sivas Valiliğini ziyaret etti.

Kent merkezinde esnaf ziyaretinde de bulunan Kurum, özellikle depremzedelerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Malatya'dan gelen ve Bakan Kurum ile bir süre sohbet eden depremzede Mustafa Karadaş, "Bugün diyorlar ki 'O seçilsin, bu seçilsin.' Eğer bu adamlar seçilmezse yemin ediyorum gençliğimin hayrını görmeyeyim, bir depremzede olarak, bu adamlar seçilmezse 1 yıl içerisinde değil 10 yıl geçsin yine evleri yapamazlar. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: Bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak güce sahiptir
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Bu devlet, 650 bin konutu bitirip ...
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı ...
Deprem bölgesinde görev yapan ekipler Sivas'ta düzenlenen iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde görev yapan ekipler Sivas'ta ...
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara destek çağrısı:
YEREL HABERLER Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara ...
Rıza Çalımbay: Başakşehir maçında çok dikkatli oynamamız gerekiyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Başakşehir maçında çok dikkatli ...
Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
YEREL HABERLER Sivas'ta istinat duvarının çökme anı kamerada
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivas'ta bir apartmanın istinat duvarının çökmesi güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Sivas'ta bir apartmanın istinat duvarının çökmesi ...
Sivas'ta üniversite öğrencileri 'hibrit eğitim'e geçti
YEREL HABERLER Sivas'ta üniversite öğrencileri 'hibrit eğitim'e ...
Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde depremzede ailelere iftar yemeği verildi
YEREL HABERLER Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde depremzede ailelere ...
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ...
Otizmli bireylerin tedavisi için "özel eğitim" önerisi
YEREL HABERLER Otizmli bireylerin tedavisi için "özel eğitim" ...
Şarkışla'dan Gaziantep'e yardım malzemesi götüren ekip Vali Gül'ü ziyaret etti
YEREL HABERLER Şarkışla'dan Gaziantep'e yardım malzemesi götüren ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.