Bakan Murat Kurum, Sivas'ta depremzedelerle iftarda buluştu:

SİVAS (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemediklerini dile getirerek, "Bu anlayışla inşallah çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Bir seferberlik anlayışıyla yürüteceğiz ve bu başarı hikayesini buradaki kardeşlerimizle birlikte yazacağız. 85 milyonla birlikte yazacağız." dedi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen millet bahçesi ilk fidan dikimi, temel atma ve anahtar teslim törenine katılan Bakan Kurum, daha sona Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden gelerek KYK bünyesindeki Binali Yıldırım Kız Yurdu'nda ağırlanan depremzedelerle iftar yaptı.

İftar programından sonra depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak konuşmasına başlayan Kurum, her afette olduğu gibi her zaman milletin yanında olduklarını söyledi.

- "Mücadeleyi milletimizle, vatandaşımızla birlikte verdik"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde 14 milyon vatandaşı etkilediğini anlatan Kurum, "Mücadeleyi milletimizle, vatandaşımızla birlikte verdik. Sivil toplum örgütlerimizle, AFAD'ımızla, jandarmamızla, emniyet birimlerimizle tüm bakanlıklarımızla birlikte sahada her saat, her dakika üstüne koya koya bu mücadeleyi verdik. İlk önce arama kurtarma çalışmalarımızı, ardından hızlıca barınma ihtiyaçlarımızı, ihale hizmetlerimizi, yardım hizmetlerimizi eş zamanlı yürütmeye gayret gösterdik." dedi.

Kurum, depremlerin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirterek, "Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşısında emin olun bu yapılanların belki yarısını bile birçok ülke yapamaz. Bizi en iyi Malatyalılar bilir. En iyi Elazığlılar bilir. 3 yıl önce de Malatya'mızda yine deprem olmuştu. Elazığ, Sivrice merkezli o depremde hem Elazığ'mızı hem de Malatya'mızı vurmuştur. Yine iki saat sonra biz deprem bölgesindeydik. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yapılması gerekenleri 45 gün sahada kalmak suretiyle vatandaşımızın bize nerede ihtiyacı varsa orada olmaya çalıştık ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik." diye konuştu.

Konutları söz verdikleri zamanda depremzedelere teslim edeceklerini aktaran Bakan Kurum, "Öncelikle bir yılda 319 bin konutu, ardından hasar tespitlerle birlikte 650 bin konutu nasıl Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Bartın'da, Rize'de, Giresun'da, Kastamonu'da, Antalya'da, Muğla'daki yangınlarda teslim ettiysek Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki ramazan ayında da yine bu konutları teslim edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

- "Önceliğimiz rezerv alanlardaki konutları hızlı bir şekilde inşa etmek"

Bakan Kurum, zemini sağlam, fay hattına uzak, sıvılaşma riski olmayan alanlarda söz konusu konutların yapılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada da önceliğimiz rezerv alanlardaki konutları hızlı bir şekilde inşa etmek. Ardından enkazların kaldırılmasına müteakip de şehrin içerisinde, şehrimize yakışacak anlayışla, mimaride, şehrin tüm ihtiyaçlarını gençlerimizi, sanayicimizi, buradaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderecek anlayışla bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah ayın 13'ünde de Malatya'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımızın, milletimizin destekleriyle, dualarıyla yine temellerimizi atmaya devam edeceğiz ve söz verdiğimiz gibi inşallah konuklarımıza sizleri en hızlı şekilde buralara yerleştireceğiz."

- Hak sahipliği sürecini AFAD yürütecek

Hasar tespit çalışmalarının hemen hemen tüm illerde tamamlandığını vurgulayan Kurum, hak sahipliği sürecini AFAD'ın yürüteceğini, evleri hasar görmüş ancak hak sahibi olamayan vatandaşların sürecinin ise Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütüleceğini ifade etti.

Kurum, hiçbir vatandaşın mağdur olmasını istemediklerini dile getirerek, "Bu anlayışla inşallah çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. Bir seferberlik anlayışıyla yürüteceğiz ve bu başarı hikayesini buradaki kardeşlerimizle birlikte yazacağız. 85 milyonla birlikte yazacağız. Sizlerin destekleri, duaları çok önemli. Sizlerin her zaman desteğini gördük. Her zaman sizlerden şunu duyduk, 'Allah devletimize zeval vermesin. Allah Sayın Cumhurbaşkanımızı milletimizin başından eksik etmesin' dediniz. Allah sizlerden razı olsun. Bize düşen de sizler için 11 ilimiz için gece gündüz çalışmaktır, bu sözleri tutmaktır." diye konuştu.

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