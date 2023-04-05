Sivas'ta 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Sevim, törende yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 121 avukatın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden, evleri ve ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan, enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz." dedi.



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