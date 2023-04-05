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Sivasspor'da sakatlıkları geçen Robin Yalçın, Caner ve Charisis takımla çalıştı

AA

Sivasspor'da sakatlıkları geçen Robin Yalçın, Caner ve Charisis takımla çalıştı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları geçen Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Charis Charisis'in takımla çalışmalara başladığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Baran Güler, sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Charisis'in sağlık durumları hakkında resmi internet sitesinde açıklama yaptı.

Güler, açıklamasında, "Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanan Robin Yalçın'ın, 23. hafta maçında sahamızda Beşiktaş ile oynadığımız maçta sakatlanan Caner Osmanpaşa'nın ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçta sakatlanan Charis Charisis'in tedavileri tamamlandı. 3 sporcumuz da takımımızla birlikte çalışmalara başladı. Süper Lig'in 26. hafta maçında Ankaragücü ile sahamızda oynadığımız mücadele öncesi ısınırken sakatlanan Uğur Çiftçi'nin tedavisi ise sağlık ekibimizce devam etmektedir." ifadelerini kullandı.


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