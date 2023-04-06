Türk Kültür Sanat-Sen, üyelerine iftar verdi

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SİVAS (AA) - Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonuna (Kamu-Sen) bağlı Türk Kültür-Sen, üyelerine iftar verdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen iftar programında Türk Kültür-Sen Sendikası İl Temsilcisi Nadir Karabudak, masaları tek tek gezerek davetlilerle ilgilendi.



Karabudak, yaptığı konuşmada, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan ramazan ayının bu güzel akşamında sizlerle aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

İftara, onbir iş kolunda faaliyet gösteren sendikaların şube başkanları, yönetim kurulu ve sendika üyeleri katıldı.

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